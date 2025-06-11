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TRT Haber 11.06.2025 08:01

51 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon: 273 organizatör yakalandı

51 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda; 273 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1022 düzensiz göçmen yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikayai 51 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik son 2 haftadır düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

273 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1022 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı organizatörlerden 98’i tutuklanırken, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

 

Düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilme işlemleri başlatıldı

Göç İdaresi Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürleri Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince; İstanbul, Adana, İzmir, Erzurum, Kocaeli, Van, Hatay, Mersin, Muğla, Nevşehir, Sivas, Edirne, Tokat, Trabzon, Iğdır, Afyonkarahisar, Ağrı, Balıkesir, Gaziantep, Isparta, Aydın, Bursa, Çanakkale, Erzincan, Hakkari, Kırklareli, Rize, Sakarya, Tekirdağ, Şanlıurfa, Yozgat, Ardahan, Kilis, Adıyaman, Amasya, Antalya, Burdur, Elazığ, Giresun, Kars, Kastamonu, Konya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Niğde, Ordu, Uşak, Bayburt, Yalova ve Osmaniye’de operasyonlar düzenlendi.

Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

Bakan Yerlikaya, valileri, kaymakamları ve operasyonları gerçekleştiren polislerimi ve Göç İdaresi Başkanlığı personelini tebrik etti.

"Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır." diyen Bakan Yerlikaya, "Göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz." bilgisini verdi.
 

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51 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon: 273 organizatör yakalandı
51 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon: 273 organizatör yakalandı
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