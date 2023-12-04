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TRT Haber 04.12.2023 12:57

5,1 büyüklüğündeki depremin ardından 13 artçı sarsıntı oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmara Denizi'ndeki 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4,5 büyüklüğünde olmak üzere 13 artçı deprem ölçüldüğünü açıkladı. Saha tarama çalışmalarında ise 3 bina da çatlak tespit edildi.

5,1 büyüklüğündeki depremin ardından 13 artçı sarsıntı oldu

Bakan Yerlikaya, bu sabah 10:42’de Marmara Denizi Gemlik Körfezi-Bursa Mudanya bölgesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrasında en büyüğü 4,5 büyüklüğünde olmak üzere farklı büyüklüklerde 13 artçı deprem ölçüldüğünü belirtti.

Yerlikaya, İstanbul, Bursa ve diğer civar illerde, AFAD, Jandarma, Emniyet, UMKE Ekipleri ve diğer görevlilerle yapılan saha taramaları ile birlikte 112’ye gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucu an itibari ile olumsuz bir durum bulunmadığı bilgisini verdi.

Marmara Denizi'nde 3 dakika arayla 2 deprem
Marmara Denizi'nde 3 dakika arayla 2 deprem

3 bina da çatlak tespit edildi

İstanbul Esenler'de 1, Küçükçekmece'de 1 bina çatlağı olduğuna ilişkin ihbar alındığını, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin ilgili adreslere sevk edildiğini belirten Yerlikaya şu bilgileri de verdi:

"Bursa Mudanya’da 1 evde çatlak olduğuna ilişkin ihbar alınmış olup Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ilgili adreslere sevk edildi. 2 vatandaşımız merdivenden düşmüş olup sağlıklarına ilişkin bir olumsuz durum söz konusu değildir."

Gelişmelerin yakından takip edildiğini belirten Yerlikaya,  Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

 

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