500 bin konut seferberliği başlıyor: İlk teslimat Mart 2027'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'de düzenlenen "Yüzyılın Konut Projesi Programı"na katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, projenin detaylarını açıkladı. Erdoğan, 500 bin konutluk projedeki evlerin aylık 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle, yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacağını açıkladı. Konutların başlangıç fiyatının 1 milyon 800 bin lira olacağını kaydeden Erdoğan, projenin sadece evlerden oluşmadığını, içinde gündüz bakım evleri, sağlık merkezleri, spor alanları ve sosyal tesislerin de yer alacağı 500 "mahalle konağı" ile yeni yaşam alanları inşa edileceğini vurguladı.

Projenin devrim niteliğindeki en önemli adımlarından birinin İstanbul'da hayata geçirilecek kiralık konut modeli olduğunu ifade eden Erdoğan, "TOKİ eliyle, bölgedeki rayicin yarı fiyatına kiralanacak 15 bin konut ile İstanbul'daki fahiş kira sorununa ilk neşteri biz vurmuş olacağız." dedi.

Projede sosyal devlet ilkesi gereği farklı toplum kesimlerine özel kontenjanlar ayrıldığını da belirten Erdoğan, konutların yüzde 20'sinin gençlere, yüzde 20'sinin emeklilere, yüzde 5'inin ise şehit yakınları, gaziler ve engelli vatandaşlara tahsis edileceğini bildirdi. Başvuruların 15 Kasım 2025'te başlayacağını açıklayan Erdoğan, ilk teslimlerin ise Mart 2027'de yapılmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Hep beraber "Ev Sahibi Türkiye" diyeceğiz"

Geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiğimiz 'Yüzyılın Konut Projesi'nin tanıtımı için bugün sizlerle bir aradayız. Bugün yeni umutlarla, 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızı heyecanlandıran yeni konut hamleleriyle güzel İstanbul'umuzdayız. Bu eşsiz gururu beraber paylaştığımız her bir kardeşime hoş geldiniz, şeref verdiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Yalnızca İstanbul için değil, ülkemiz için de bir dönüm noktası olacak bu projemizin detaylarını birazdan sizlerle paylaşacağım. Türkiye'nin en büyük sosyal devlet projelerinden birini daha hayata geçirmeye başlayacak ve hep beraber "Ev Sahibi Türkiye" diyeceğiz.

Projemizin detaylarına geçmeden evvel bir hususu ifade etmek istiyorum. Başakşehir'in benim siyasi hayatımda çok özel bir konumu var. İstanbul'da ilk toplu konut uygulamamızı da yine burada başlatmıştık. Temelleri burada atmıştım. Bu uygulama öyle başarılı oldu ki şöhreti kısa sürede İstanbul sınırlarını aştı, tüm Türkiye'nin örnek aldığı bir model haline geldi. İnşallah bu projemiz de yeni bir dönemi farklı bir şekilde başlatacaktır.

Millete hizmet sevdamızın en büyük nişanelerinden olan konut projemizin şimdiden ülkemize, milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, TOKİ'ye ve projeye destek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum.

"Tam 23 yıldır ihtiyaç duyduğu her an milletimizin yanında olduk"

Kasım ayında millete hizmet yolunda tam 23 yılı, yani neredeyse çeyrek yüzyılı geride bırakmış olacağız. Bakın iş başına geldiğimizde dedik ki: Bizim görevimiz insanımızın hayat standardını yükseltmektir. Görevimiz, devletin sosyal sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamaktır. Bizim sorumluluğumuz, dünyanın en gelişmiş, en müreffeh ülkeleri arasında yer alabilmek için soluksuz çalışmaktır. Çok şükür. O günden bu yana 23 yıl geçti. Tam 23 yıldır ihtiyaç duyduğu her an milletimizin yanında olduk. En doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine kimseyi ayırmadan, kimseyi dışlamadan 86 milyon vatandaşımızın tamamına hizmet götürdük.

"Vitesi asla düşürmüyoruz"

Muhalefet sadece laf ve polemik üretirken, biz vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacına hızlı ve etkin çözümler ürettik. "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" prensibiyle devletimizin imkanlarını aziz milletimiz için seferber ettik. Bugün de aynı kararlılıkla çalışıyoruz. Eser ve hizmetlerimize her gün bir yenisini ekliyoruz. Rehavete kapılmıyoruz, ivme kaybetmiyoruz. Vitesi asla düşürmüyoruz. Hız kesmeden yolumuza tam gaz devam ediyoruz.

"Şehirlerimizi, meydanlarımızı, cadde ve sokaklarımızı iyileştirdik"

Milletimizin her ihtiyacını karşılamayı, her haneye umut, güven, mutluluk taşımayı hamdolsun sürdürüyoruz. Her ailemizin sıcak bir yuvaya, güvenli bir konuta kavuşması, barınma ihtiyacını en düşük maliyetlerle karşılaması bizim için vazgeçilmezdir. Hatırlayacaksınız. Türkiye'nin kentsel dönüşüm seferberliğine 2012'de İstanbul'dan start vermiştik. 13 yıl önce modern ve güvenli şehircilik noktasında önemli bir adımı Başakşehir'de atmıştık. O tarihten itibaren milyonlarca kardeşimizin yuvasını ve iş yerini dönüştürdük. Türkiye'yi bir uçtan diğer uca yepyeni yaşam alanlarıyla donattık. Şehirlerimizi, meydanlarımızı, cadde ve sokaklarımızı iyileştirdik, güzelleştirdik.

"Dar gelirli kardeşlerimizin yüzlerini güldürdük"

On binlerce ailemizi yeni yuvalarıyla buluşturduk. Dar gelirli kardeşlerimizin yüzlerini güldürdük. Vatandaşlarımızın kendi evlerini inşa edebilmeleri için altyapısı hazır arsaları kendilerine sunduk. Ana muhalefetin her fırsatta eleştirdiği TOKİ, çok büyük başarılara imza attı. TOKİ'yi bile imrendirecek dedikleri projeyi bile ellerine, yüzlerine bulaştırdılar.

Bu muhalefetin en başarılı, en kabiliyetli yanı neydi? Çöp, çukur, çamur… Ev sahibi olmak umuduyla kendilerine güvenen insanlarımızı mağdur ettiler. Güya TOKİ'ye rakip olmak için çıktıkları yolda dolandırıcılıktan mahkemeye düştüler. Biz ise bugüne kadar tam 1 milyon 740 bin sosyal konutu milletimizin emrine verdik.

Dar gelirli 5 milyon vatandaşımızı camileriyle, parklarıyla, yürüyüş yollarıyla modern, sağlam ve çevre dostu yaşam alanlarına biz kavuşturduk. Aynı şekilde afet bölgelerinde de çok büyük bir gayret ortaya koyduk. Başta 6 Şubat'ta kaybettiklerimiz olmak üzere ebediyete uğurladığımız kardeşlerimizi geri getirmek, biliyoruz ki mümkün değil. Ama şehirlerimizi yeniden dizayn etmek, depreme dayanıklı evler inşa etmek bizim elimizde. Tedbir bizden, takdir Allah'tandır.

"Yılbaşına kadar 453 bin afet konutunu teslim edeceğiz"

Doğrudan maliyeti 104 milyar doları, dolaylı maliyeti 150 milyar doları bulan ağır bir deprem faturasına rağmen ümidimizi asla kaybetmiyoruz. Dünyada hemen hiçbir ülkenin taşıyamayacağı ağır bir yükün altından, biz alnımızın akıyla kalkıyoruz. Tamamlanan konut ve iş yerlerimizin teslimi hamdolsun başladı. Millete bedava ev sözü verenlerin sesi soluğu çıkmazken, biz geçen ay Malatya'da 304 bininci konutumuzu hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik.

Bir ay sonra inşallah 350 bininci yuvamızın anahtarlarını da aynı şekilde afetzede kardeşlerimize takdim edeceğiz. Yılbaşına kadar 453 bin afet konutunu depremzede vatandaşlarımıza gönül huzuruyla, sorunsuz, sıkıntısız teslim edeceğiz. Yeni yuvasına kavuşmamış tek bir vatandaşımız kalmayıncaya kadar ter dökmeye kararlılıkla devam edeceğiz.

"500 bin sosyal konut seferberliğimizi başlatıyoruz"

Ortaya koyduğumuz tüm bu çabaları şimdi yeni bir projeyle taçlandırıyoruz. Türkiye yüzyılında, yüzyılın konut projesini hayata geçiriyor, 500 bin sosyal konut seferberliğimizi başlatıyoruz. Şimdi bu projemizin detaylarını sizlerle ve ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarımızla paylaşmak istiyorum.

Projemizle 81 ilimizin tamamına toplam 500 bin konut yapacağız. Bu 500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayırdık. İstanbul'umuzun her iki yakasında toplam 100 bin konut inşa edeceğiz. Ankara'ya 30 bin, İzmir'e 21 bin, Bursa, Gaziantep ve Konya'ya 13 bin, Hatay ve Diyarbakır'a ise 12 bin yeni yuva kazandıracağız.

Emanetlerine gözümüz gibi baktığımız şehitlerimizin kıymetli ailelerine, kahraman gazilerimize ve engelli kardeşlerimize yüzde 5 oranında ayrı bir kontenjan ayırdık. Aynı şekilde üç ve daha fazla çocuğu olan ailelerimize yüzde 10'luk bir kontenjan tahsis ettik. Yıllar yılı çalışmış, emeğiyle, hizmetiyle bu ülkeye değer katmış emeklilerimizi tabii ki unutmadık. Emekli vatandaşlarımıza da proje kapsamında yüzde 20 kontenjan ayırdık.

"Gençlerimizi her alanda desteklemeye devam edeceğiz"

Şunu da ayrıca ifade etmek istiyorum: Tüm bu konutları nasıl ki devlet olarak biz inşa ediyorsak, geleceğimizi de inşallah bu ülkenin gençleri inşa edecek. Türkiye yüzyılının mimarları, büyük ve güçlü Türkiye'nin mihmandarları inşallah gençlerimiz olacak. Bu bakımdan gençlerimize ayrı bir önem veriyor, istikbalimizi emanet ettiğimiz evlatlarımızın üzerine titriyoruz. 500 bin sosyal konut projemize de çok önemli bir bölümü yine gençlerimize ayırdık. Konut projemizdeki yuvaların yüzde 20'sini 18-30 yaş aralığındaki gençlerimize tahsis ediyoruz. Eğitimden iş hayatına, barınmadan ulaşıma gençlerimizi her alanda desteklemeye devam edeceğiz. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyorum.

"Konutlar 2+1 ve 1+1 evlerden oluşacak"

Diğer taraftan, inşa edeceğimiz konutlar 2+1 ve 1+1 evlerden oluşacak. Evlerimizin tamamı yatay mimariye ve geleneksel dokuya uygun şekilde tasarlanacak. Projemize 18 yaşını doldurmuş tüm vatandaşlarımız başvurabilecek. Ancak önceliğimiz henüz evi olmayan vatandaşlarımızdadır. Önce bu kardeşlerimizi ev sahibi yapmak istiyoruz. Bundan dolayı tapuda eşi veya çocuklarının üzerine kayıtlı evi olanlar bu aşamada başvuru yapamayacak.

Hassasiyet taşıdığımız bir diğer husus da şudur. Asrın felaketinin ardından pek çok vatandaşımız yaşadıkları şehirlerden başka illere taşınmak durumunda kaldı. Bu kardeşlerimizin büyük bir bölümü, onarım ve yeniden inşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte memleketlerine döndüler. Projeye başvuru yapmak isteyen deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için nüfus kayıt örneği veya bir yıl ikamet şartı yeterli olacak. Bu kardeşlerimize de hayırlı olsun diyorum.

"Kiralık konut uygulamamızı devreye alıyoruz"

Türkiye'ye ilkleri yaşatmaya devam ediyoruz. Yine bir ilki başarıyor, bu kez -bu çok önemli- kiralık konut uygulamamızı devreye alıyoruz. Şimdilik sadece İstanbul'umuzda uygulanacak bu modelle TOKİ eliyle kiralama sistemini kuruyoruz. Proje çerçevesinde İstanbul'da 100 bin konutun yanı sıra 15 bin adet kiralık konut belirledik. Kiralık sosyal konut projemiz kapsamında işçi ve memurlarımız, asgari ücretli ve sosyal hak sahibi ailelerimiz, genç çiftlerimiz ve kentsel dönüşüm kanunu kapsamına giren hak sahiplerimiz için ayırdığımız kontenjanları önümüzdeki günlerde milletimizle paylaşacağız.

"Bölgedeki rayicin yarı fiyatına kiralanacak"

Konutlarımız, bölgedeki rayicin yarı fiyatına kiralanacak ve kira sözleşmeleri üç yılı kapsayacak. Sözleşme süresi sona erdiğinde, tahliye ve bakım süreçleri tamamlanarak konutlar yeniden kiraya verilecek. Bu konutlarımızın bakımı, yönetimi ve denetimi ise devletimizin teminatı altında olacak. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah böylece İstanbul'daki fahiş kira sorununa ilk neşteri biz vurmuş olacağız.

"Satış bedeli 1.800.000 liradan başlayacak"

Bunun dışında da fahiş kira sorunuyla mücadelemiz sürecek. Burada yüzyılın konut projesindeki yeni evlerimizin fiyatlarını da sizlerle paylaşmak istiyorum. 500 bin sosyal konut projesindeki evlerimiz ayda 6.750 liradan başlayan taksitlerle ödenecek. Satış bedeli ise 1.800.000 liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak. Yani vatandaşlarımız uzun vadeli, düşük taksitli ve güvenli bir şekilde ev sahibi olacak. Böylelikle son dönemde olağan dışı artan kira fiyatlarına karşı güçlü bir kalkan oluşturacağız. Aynı zamanda döngüsel sosyal konut modeliyle her yıl daha fazla sayıda vatandaşımızın uygun şartlarda konuta erişiminin önünü açacağız.

"Başvurular, 15 Kasım 2025 tarihinde başlıyor"

Diğer taraftan, afetlere dirençli 500 bin yeni yuvayı da milletimizin istifadesine sunacağız. Başvurular, 15 Kasım 2025 tarihinde başlıyor. Başvurularla birlikte inşaat çalışmalarının da startını vereceğiz. Kuraları, bu yılın aralık ayında çekiyoruz. İlk teslimleri ise Mart 2027'de Allah'ın izniyle gerçekleştireceğiz.

Değerli kardeşlerim. Burada şunu da ifade etmek isterim: Yüzyılın konut projesi sadece evlerden oluşmuyor. Bu projeyle aynı zamanda insan odaklı ve tam teşekküllü yeni yaşam alanları inşa ediyoruz. Şehirlerimizi mahalle konaklarıyla da süsleyeceğiz.

Bu konaklarda eski mahalle kültürümüzü tüm zenginliğiyle yaşatacak, farklı ihtiyaçlara cevap veren yeni ve canlı yapılar kuracağız. İnşa edeceğimiz 500 mahalle konağımızda; çocuklar için gündüz bakım evleri, yaşlılarımız için etkinlik alanları, aile sağlığı merkezleri, camiler, kafeteryalar, el sanatları üretim merkezleri, taziye evleri, spor salonları ve misafirhaneler de yer alacak. Mahalle konaklarımız da şimdiden hayırlı olsun.

Rabbim daha nice eserleri, nice projeyi milletimize sunmayı bizlere nasip eylesin. Her birinize aşkınız, sevdanız için teşekkür ediyorum. Devrim niteliğindeki bu projede emeği geçen Çevre Bakanlığımızı ve TOKİ'mizi tebrik ediyorum. Tekrar buluşmak temennisiyle sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.