İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturma kapsamında, "gizli hizmetler" yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 2'si gizli sorumlu, 292'si ihraç veya muvazzaf asker olmak üzere 294 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 42 ilde şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

Emniyet güçlerinin şüphelilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor.