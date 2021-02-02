Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 08:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
42 ilde FETÖ operasyonu: 294 gözaltı kararı
İstanbul merkezli 42 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda aralarında muvazzaf askerlerinde bulunduğu 294 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturma kapsamında, "gizli hizmetler" yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 2'si gizli sorumlu, 292'si ihraç veya muvazzaf asker olmak üzere 294 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 42 ilde şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.
Emniyet güçlerinin şüphelilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Son Dakika FETÖ
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