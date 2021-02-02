Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarıyla ilgili bugün basın açıklaması yapacak.

Bakan Selçuk, 1 Mart'tan itibaren kademeli olarak başlatılması planlanan yüz yüze eğitimle ilgili merak edilenleri açıklayacak.

Yüz yüze eğitimde tarihler belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, yüz yüze eğitimin önce köy okullarında ardından şehirlerdeki okullarda başlayacağını, 8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim kurumlarında eğitim öğretim 1 Mart'tan itibaren kademeli başlayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şunları kaydetti:

Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim öğretimin başlamasını kararlaştırdık. Ancak okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim-öğretime yeniden ara verilebilecek. Bunu da özellikle söylemek zorundayım, bizim için koronavirüs hepsinden çok daha tehlikeli çok daha Allah muhafaza önemli sizin yavrularımızın kaybına tahammülümüz olamaz. Onun için de her türlü tedbiri almak durumundayız. 8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel okul eğitimlerindeki eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak. Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında eğitim öğretimin kademeli başlaması için gereken çalışmalarda yürütülecek.