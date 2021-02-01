Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 10:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
TUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı
15-21 Ocak arasında tercihleri alınan 2020 - TUS 2. dönem ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC Kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
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