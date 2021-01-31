Haber Giriş: 31 Ocak 2021 Pazar 17:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çocuklar yarıyıl tatilini evlerinde geçiriyor
Öğrenciler, uzaktan eğitimle birlikte neredeyse bir yılı tablet ve bilgisayar başında geçirdi. Uzmanlar, öğrencilere tatilde ekranlardan uzak kalmalarını ve aileleriyle zaman geçirmelerini öneriyor.
Yarıyıl tatilinin ilk haftasını geride bırakan öğrenciler bu süreçte tablet ve bilgisayardan uzak vakit geçiriyor.
Öğrenciler yarıyıl tatilinde hem dinleniyor hem de uzaktan eğitim döneminde yapmaya fırsat bulamadıkları hobilerine zaman ayırıyor.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Uzmanlar ailelere, bu dönemde evde birlikte zaman geçirebilecekleri etkinlikler yapmalarını ve böylece çocukları ekrandan uzak tutmalarını öneriyor.
Ev işlerine verilen desteğin ise çocuklara sorumluluk bilinci aşılayacağı vurgusu yapılıyor.
Etiketler: Uzaktan Eğitim
Son Haberler
- 19:02
- 18:56
- 18:47
- 19:05
- 18:12
Sıradaki Haber
Bakan Selçuk: Mesleki gelişim programları başvurusu açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz