Yarıyıl tatilinin ilk haftasını geride bırakan öğrenciler bu süreçte tablet ve bilgisayardan uzak vakit geçiriyor.

Öğrenciler yarıyıl tatilinde hem dinleniyor hem de uzaktan eğitim döneminde yapmaya fırsat bulamadıkları hobilerine zaman ayırıyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Uzmanlar ailelere, bu dönemde evde birlikte zaman geçirebilecekleri etkinlikler yapmalarını ve böylece çocukları ekrandan uzak tutmalarını öneriyor.

Ev işlerine verilen desteğin ise çocuklara sorumluluk bilinci aşılayacağı vurgusu yapılıyor.