Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erol Yaşar atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.