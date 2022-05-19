Türkiye,, mavi vatandaki sondaj gemisi filosuna yeni bir üye daha katıyor.

Fatih, Kanuni ve Yavuz'dan sonra 4'üncü gemi geliyor. Yeni sondaj gemisinin görev yeri Doğu Akdeniz olacak.

Yeni gemi Güney Kore'den yola çıkmıştı. Bugün, Mersin Taşucu Limanı'na demir atacak.

Boyama işlemi ve kontrollerin ardından mesaisine Doğu Akdeniz'de başlayacak.

7. nesil üstün teknoloji

7. nesil üstün teknolojilerle donatılmış yeni sondaj gemisi 238 metre uzunluğunda olacak.

42 metre genişliğindeki yeni sondaj gemisi, 68 bin groston ağırlığında.

Maksimum 12 bin 200 metre derinliğe kadar inebilecek yeni nesil sondaj gemisi, 3 bin 600 metre derinliğe kadar işlem yapabilecek.

Kule yüksekliği ise 104 metre. 200 kişilik mürettebak kapasitesiyle sondaj çalışmalarını yürütecek personelleri taşıyacak gemi dünyada diğerlerinden farklı olarak yedinci nesil olarak adlandırılan en modern, en son teknolojiyle donatıldı.

İsmi merak konusu

Fatih, Yavuz ve Kanuni'den sonra filonun 4'üncü gemisinin isminin ne olacağı merak konusu.

Yeni geminin adının göreve başladıktan sonra duyurulması bekleniyor.