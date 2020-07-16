Haber Giriş: Kaynak: AA
4 parti ortak bildiriyle Ermenistan'ın Azerbaycan saldırısını kınadı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti TBMM grupları ortak bildiri yayınlayarak, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı.
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Etiketler: son dakika tbmm ortak bildiri Azerbaycan ErmenistanSon Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 22:47
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