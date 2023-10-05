4 ilde 'Kahramanlar' operasyonu: 24 gözaltı

Bakan Yerlikaya, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Yurt genelinde başlatılan 'Kahramanlar' operasyonu kapsamında, 9’u Erzurum’da, 8’i İstanbul’da, 4’ü Gaziantep’te ve 3’ü Şırnak’ta olmak üzere toplam 24 şüpheli bölücü terör örgütü üyesi yakalandı.

Yerlikaya paylaşımına, "Operasyonlara katılan Kahraman Polislerimizin her birini alınlarından öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz" notunu düştü.