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TRT Haber 05.10.2023 11:08

4 ilde 'Kahramanlar' operasyonu: 24 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik başlatılan 'Kahramanlar' operasyonu kapsamında 4 ilde 24 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

4 ilde 'Kahramanlar' operasyonu: 24 gözaltı

Bakan Yerlikaya, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Yurt genelinde başlatılan 'Kahramanlar' operasyonu kapsamında, 9’u Erzurum’da, 8’i İstanbul’da, 4’ü Gaziantep’te ve 3’ü Şırnak’ta olmak üzere toplam 24 şüpheli bölücü terör örgütü üyesi yakalandı.

Yerlikaya paylaşımına, "Operasyonlara katılan Kahraman Polislerimizin her birini alınlarından öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz" notunu düştü.

ETİKETLER
Ali Yerlikaya Erzurum Gaziantep İçişleri Bakanlığı İstanbul Şırnak Terörle Mücadele
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