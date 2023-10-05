4 ilde 'Kahramanlar' operasyonu: 24 gözaltı

Bakan Yerlikaya, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
Yurt genelinde başlatılan 'Kahramanlar' operasyonu kapsamında, 9’u Erzurum’da, 8’i İstanbul’da, 4’ü Gaziantep’te ve 3’ü Şırnak’ta olmak üzere toplam 24 şüpheli bölücü terör örgütü üyesi yakalandı.
Yerlikaya paylaşımına, "Operasyonlara katılan Kahraman Polislerimizin her birini alınlarından öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz" notunu düştü.
BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNE (BTÖ)YÖNELİK TÜM TÜRKİYE’DE BAŞLATILAN “KAHRAMANLAR” OPERASYONLARI KAPSAMINDA; ERZURUM, GAZİANTEP, İSTANBUL VE ŞIRNAK’TA 2️⃣4️⃣ ŞÜPHELİ BTÖ ÜYESİ YAKALANDI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 5, 2023
İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerimizce terör örgütü üyelerine karşı 4 ilde… pic.twitter.com/zcVuVJXPxI