Türkiye son 6 gündür tüm yurdu saran orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Son 6 günde 31 ilde 129 yangın kontrol altına alındı.

Antalya'da 2, Muğla'da 5, Isparta'da 1, Denizli'de 1 olmak üzere, 4 ilde toplam 9 yangına müdahale sürüyor.

Son 6 günde, 31 ilde 129 yangını kontrol altına aldık. Antalya, Muğla, Isparta ve Denizli olmak üzere 4 ilde 9 yangınla mücadelemiz aralıksız devam ediyor. pic.twitter.com/WWNXvxhiAa — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 2, 2021

Isparta'daki yangın kamerada

Isparta Sütçüler’deki yangın kozalakların ve rüzgarın etkisiyle büyüyor.

Yangına vatandaşların müdahalesi kameralara yansıdı.

Datça-Marmaris yolu trafiğe kapandı

Karayollar Genel Müdürlüğü, Marmaris'te devam eden yangının yola yaklaşması nedeniyle, Datça-Marmaris yolunun 15.30 itibarı ile trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Alevler evlere ulaştı

Marmaris Hisarönü'nde bir mahalle alevlerin arasında kaldı. Ekiplerin yangına müdahalesi karadan ve havadan devam ediyor. Alevler arasında kalan mahalle tahliye ediliyor.

Gündoğmuş tahliye ediliyor

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı. Sarp bölgede yer aldığı için alevlere müdahale güçlükle yürütülüyor.

[Fotoğraf: AA]

Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan alevler, Ortakonuş'un yanı sıra rüzgarın da etkisiyle Çarızözü, Senir, Narağacı, Balkaya ve Ümütlü mahallerine sıçradı.

[Fotoğraf: AA]

Alevler ilçe merkezini de tehdit ettiği için tedbir amaçlı boşaltılmasına yönelik cami hoparlöründen anonslar yapıldı. Bölgede görev yapan jandarma ve polis ekipleri de tahliyelerin hızlı şekilde gerçekleştirilmesi için çaba sarf ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerinden ayrılıyor. İlçede yardım faaliyetlerini sürdüren Kızılay, AFAD, Antalya Büyükşehir Belediyesi gibi kuruluşlar da ekipmanlarını topladı.

[Fotoğraf: AA]

İlçe merkezine doğru ilerleyen alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.