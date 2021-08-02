4 ilde 9 yangın: Gündoğmuş ve Hisarönü boşaltılıyor
Son 6 günde 31 ilde 129 yangın kontrol altına alındı. 4 ilde 9 yangın ise devam ediyor. Antalya Gündoğmuş ve Marmaris Hisarönü'nde bazı yerleşim yerleri tahliye ediliyor. Söndürme çalışmaları hem karadan hem havadan sürdürülüyor.
Türkiye son 6 gündür tüm yurdu saran orman yangınlarıyla mücadele ediyor.
Son 6 günde 31 ilde 129 yangın kontrol altına alındı.
Antalya'da 2, Muğla'da 5, Isparta'da 1, Denizli'de 1 olmak üzere, 4 ilde toplam 9 yangına müdahale sürüyor.
Son 6 günde, 31 ilde 129 yangını kontrol altına aldık. Antalya, Muğla, Isparta ve Denizli olmak üzere 4 ilde 9 yangınla mücadelemiz aralıksız devam ediyor. pic.twitter.com/WWNXvxhiAa— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 2, 2021
Isparta'daki yangın kamerada
Isparta Sütçüler’deki yangın kozalakların ve rüzgarın etkisiyle büyüyor.
Yangına vatandaşların müdahalesi kameralara yansıdı.
Datça-Marmaris yolu trafiğe kapandı
Karayollar Genel Müdürlüğü, Marmaris'te devam eden yangının yola yaklaşması nedeniyle, Datça-Marmaris yolunun 15.30 itibarı ile trafiğe kapatıldığını duyurdu.
Alevler evlere ulaştı
Marmaris Hisarönü'nde bir mahalle alevlerin arasında kaldı. Ekiplerin yangına müdahalesi karadan ve havadan devam ediyor. Alevler arasında kalan mahalle tahliye ediliyor.
Gündoğmuş tahliye ediliyor
Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı. Sarp bölgede yer aldığı için alevlere müdahale güçlükle yürütülüyor.
Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan alevler, Ortakonuş'un yanı sıra rüzgarın da etkisiyle Çarızözü, Senir, Narağacı, Balkaya ve Ümütlü mahallerine sıçradı.
Alevler ilçe merkezini de tehdit ettiği için tedbir amaçlı boşaltılmasına yönelik cami hoparlöründen anonslar yapıldı. Bölgede görev yapan jandarma ve polis ekipleri de tahliyelerin hızlı şekilde gerçekleştirilmesi için çaba sarf ediyor.
Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerinden ayrılıyor. İlçede yardım faaliyetlerini sürdüren Kızılay, AFAD, Antalya Büyükşehir Belediyesi gibi kuruluşlar da ekipmanlarını topladı.
İlçe merkezine doğru ilerleyen alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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