390 mülki idare amirinin görev yerleri belli oldu

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığına ait 2025 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi'nin Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle, bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ve hizmet veya mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 390 mülki idare amirinin görev yerlerinin belli olduğunu ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Kararname kapsamına alınan 390 Mülki İdare Amirimizin görev yerleri belli oldu"

"İçişleri Bakanlığımıza ait 2025 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi yayımlandı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle, bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ve hizmet veya mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 390 Mülki İdare Amirimizin görev yerleri belli oldu.

Görevlerini başarıyla tamamlayan Mülki İdare Amirlerimize teşekkür ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum.

Aziz Milletimizin emrinde, TürkiyeYüzyılı’nın inşaasında ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz".