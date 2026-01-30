Hafif Sağanak Yağışlı 10.2ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 30.01.2026 12:15

379 FETÖ iltisaklı sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yürütülen dijital izleme çalışmaları neticesinde terör propagandası ve dezenformasyon yaptığı tespit edilen 379 FETÖ bağlantılı sosyal medya hesabına yönelik hukuki işlem yapıldığını ve erişim engeli getirildiğini duyurdu.

379 FETÖ iltisaklı sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İletişim Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen kapsamlı dijital izleme ve analiz çalışmalarının sonuçlarını paylaştı.

Çalışmalar neticesinde 379 FETÖ ve FETÖ iltisaklı sosyal medya hesabının deşifre edildiğini belirten Duran, bu hesapların terör örgütü propagandası yürüttüklerinin ve sistematik biçimde dezenformasyon ürettiklerinin açıkça ortaya koyulduğunu ifade etti.

Duran, tespitlerin ardından ilgili kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde harekete geçildiğini kaydederek, "Milli güvenliğimizi hedef alan bu dijital ağlara yönelik gerekli erişim engelleme ve hukuki işlemler uygulanmıştır." bilgisini paylaştı.

"Müsamaha gösterilmeyecek"

Türkiye'nin terörle mücadelesinin her alanda kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Duran, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, terörle mücadelesini yalnızca sahada değil, dijital platformlarda da kararlılıkla sürdürmektedir. Hiçbir terör örgütüne, uzantılarına ve algı operasyonlarına dijital alanlar da dahil olmak üzere asla müsamaha gösterilmeyecektir.

