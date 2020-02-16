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37 ilde PKK operasyonu: 450 gözaltı
[Fotoğraf: AA ]
11-15 Şubat tarihlerinde 37 ilde düzenlenen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 450 kişi gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik 11-15 Şubat tarihleri arasında 37 ilde operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda toplam 450 kişi gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda çok sayıda uzun namlulu silah, tabanca, av tüfeği, fişek, şarjör, bol miktarda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.
Etiketler: son dakika PKK kckSon Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 12:48
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