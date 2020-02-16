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Bakan Çavuşoğlu Münih'te mevkidaşlarıyla görüştü
[Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu. Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el Muhammed es Sabah ve Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "56. Münih Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere bulunduğu Münih'te ikili temaslarda bulundu.
#Ukrayna Eski Cumhurbaşkanı ile #Kuveyt ve #Romanya Dışişleri Bakanları'yla görüştük.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 15, 2020
Met w/former President @poroshenko of #Ukraine and FMs Ahmed Nasser Al-Sabah of #Kuwait, @BogdanAurescu of #Romania. #MSC2020 pic.twitter.com/ZkN51yLxIP
Çavuşoğlu, Twitter hesabından ''Ukrayna Eski Cumhurbaşkanı ile Kuveyt ve Romanya Dışişleri Bakanları'yla görüştük.'' paylaşımında bulundu.
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