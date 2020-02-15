Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov görüşmesinde, İdlib'deki son durum ele alındı, atılacak adımlar konuşuldu.

Ayrıca Çavuşoğlu, "Lavrov ile faydalı bir görüşme yaptık. Türk heyetinin pazartesi günü Moskova'daki görüşmelerinin ardından tekrar durum değerlendirmesi yapma konusunda mutabık kaldık" açıklamasını yaptı.