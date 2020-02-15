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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü
[Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu / Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Münih'te bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov görüşmesinde, İdlib'deki son durum ele alındı, atılacak adımlar konuşuldu.
Ayrıca Çavuşoğlu, "Lavrov ile faydalı bir görüşme yaptık. Türk heyetinin pazartesi günü Moskova'daki görüşmelerinin ardından tekrar durum değerlendirmesi yapma konusunda mutabık kaldık" açıklamasını yaptı.
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