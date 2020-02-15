Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib konusunda önceliğin diplomasi olduğunu, ancak çözüm sağlanamazsa Türkiye'nin gerekli adımları atacağını söyledi. Dışişleri Bakanı, Türk heyetinin Pazartesi günü Moskova'ya gideceğini de açıkladı.

Çavuşoğlu sözlerni şöyle sürdürdü;

"Biz İdlib'de Rusya ile diplomasi yoluyla, Rusya ile yapacağımız görüşme ile çözelim istiyoruz, aksi takdirde gerekli adımları atacağız."