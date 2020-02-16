Yargısal iş yükünün azaltılmasına ve sistemin rahatlamasına katkı sağlayacak hakim ve savcı yardımcılığı ile hakim ve savcı adayları mesleğe daha tecrübeli başlayacak.

Hakim ve savcı yardımcılığında görev ve sorumluluklar taslak olarak belirlendi. Kısa süre içerisinde, hakimliğe ve savcılığa geçmek için ideal görev süresinin ne olduğu ve yardımcılık döneminde statünün ne olacağı gibi sorular da yanıt bulacak.

Görev yükü azalacak

Hakim yardımcıları, dosya ve evrakı inceleyerek hakime sunacak. Duruşma sonrası işlemlerde de hakimin görev yükünü azaltılacak. Ayrıca hakim yardımcıları, hakimin görüşü doğrultusunda gerekçeli karar taslaklarını hazırlayacak, doktrin ve içtihatlar konusunda araştırma yapacak.

Savcı yardımcıları ise savcıya sunulacak evrakın son kontrolünü gerçekleştirecek. Kanun yollarına dair düşüncesini savcıya bildirecek, doktrin ve içtihatlar konusunu araştıracak.

Hakim ve savcı yardımcılarının görevlerine ilişkin resmi duyurunun kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.