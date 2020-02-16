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Saldırı hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde, üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen ve aralarında Harun Kod adlı “saldırı ve sabotaj birim sorumlusu”nun da bulunduğu 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 11:35
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