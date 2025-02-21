31 ilde FETÖ operasyonu: 353 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bir restoran zinciri üzerinden FETÖ'ye finansman sağlayanları yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ile diğer 31 illerinde Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığının katılımı, MASAK ve MİT Başkanlığının desteğiyle, İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu;

Antalya merkezli Adıyaman, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Rize, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak ve Yozgat’ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; döner zincirinin örgüte bağlı kişilere istihdam ve para sağlamak amacıyla kullanıldığı tespit edildi.

Soruşturmada, şirketin yurt dışında da yeni bayilikler vererek genişlediği ve bu şekilde yurt dışından para transferini kolaylaştırdığı anlaşıldı.

Bakan Yerlikaya, terör örgütleri ve onların finans kaynaklarıyla da mücadelede kararlılık mesajı vererek, operasyonla ilgili şu bilgileri paylaştı:

Döner zinciri üzerinden örgüte para sağlandığı belirlendi

"Ayrıca MASAK tarafından yapılan incelemelerde; şirketi finanse etmek amacıyla yurt dışı ve yurt içinde hakkında işlem bulunmayan şahıslar üzerinden finanse edildiği, bu paraların “ürün satın alımı” olarak faturalandırıldığı ve örgüt mensuplarına iletildiği, aralarında aranma kaydı bulunan ve örgütle bağlantısı devam eden şahıslar tarafından bayilerde örgütsel toplantılar yaptıkları, yapılan çalışmalarda iltisaklı şahısların örgüte bağlılığını artırmak için “kazanılan paraların iltisaklı şahıslara dağıtılması” talimatı verildiği, şirket ortaklığından ayrılmak isteyen şahıslara ise “işin manevi boyutunun olduğu, şirketin örgüte destek sağlamak amacıyla kurulduğu ve örgütle bağlantılı şahıslara para gönderme, örgüte bağlılığını artırma gibi görevleri olduğu” şeklinde konuşmalar yapıldığı tespit edildi.

Terör örgütleriyle ve onların finans kaynaklarıyla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

Operasyonları koordine eden Antalya Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve diğer illerimizin Cumhuriyet Başsavcılıkları ile MİT Başkanlığımızı, MASAK’ımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum".