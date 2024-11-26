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TRT Haber 26.11.2024 13:42

30 ilde terör örgütü PKK operasyonu: 231 gözaltı

30 ilde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütlerine yönelik düzenlenen “GÜRZ-27” operasyonlarında, terör örgütü mensubu olduğu değerlendirilen 231 şüpheli yakalandı.

30 ilde terör örgütü PKK operasyonu: 231 gözaltı

Açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptı.

30 ilde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütlerine yönelik düzenlenen “GÜRZ-27” operasyonları düzenlendi.

Yakalanan şüphelilerin; İfade ve teşhislerinde adlarının geçtiği ve PKK/KCK terör örgütünün siyasi alan ve basın yayın alanı yapılanmaları içerisinde terör örgütü adına faaliyet yürütmek, terör örgütüne finans sağlamak, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak, yasa dışı sokak olaylarına katılmak, kamu mallarına zarar vermek suçlarından soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucunda; Ruhsatsız tabancalar, ruhsatsız av tüfekleri, kurusıkı tabancalar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı Medya PKK/KCK Terör Örgütü
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