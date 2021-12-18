"Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık" temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirvenin üçüncü günü resmi karşılama töreni ve aile fotoğrafı çekimiyle başladı.

Zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi açılış oturumunda bir konuşma da gerçekleştirdi.

Zirve basına kapalı devam edecek

Zirve, kapalı oturumla devam edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yatırımlar Temalı Çalışma Öğle Yemeği'nin ardından Afrika Birliği Dönem Başkanı Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı'yla ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Erdoğan'ın ikili görüşmeleri başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve kapsamında İstanbul'da bulunan Cezayir Başbakanı ve Maliye Bakanı Aimene Benabderrahmane ve Nijer Başbakanı ve Hükümet Başkanı Ouhoumoudou Mahamadou'yu kabul etti.

[Fotoğraf: AA]

İstanbul Kongre Merkezi'ndeki kabuller basına kapalı gerçekleşti.

[Fotoğraf: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Hükumet Başkanı Mahamadou'yu kabul etti (DHA)]

Erdoğan ikili görüşmelerini bugün de sürdürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ve Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissocoi ile ayrı ayrı görüşecek.

Aile fotoğrafında yer alan isimler:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokratik Kongo Cumhurbaşkanı Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el Menfi, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Moritanya Cumhurbaşkanı Mohamed Cheikh El Ghazouani, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Ekvator Ginesi Ulusal Savunma ve Devlet Güvenliğinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Teodoro Nguema Obiang Mangue, Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Isatou Touray, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Nijer Başbakanı Ouhoumoudou Mahamadou, Cezayir Başbakanı Aimene Benabderrahmane, Güney Sudan Cumhurbaşkanının Ulusal Güvenlik Danışmanı Tut Gatluak Manime, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu Komisyon Başkanı Jean-Claude Kassi Brou, Afrika Kıtası Serbest Ticaret Bölgesi Genel Sekreteri Wamkele K. Mene ile Uganda, Çad, Gana, Angola, Burundi Kamerun, Kongo, Fildişi Sahilleri, Gabon, Liberya, Güney Sudan, Tunus, Zimbabve, Zambiya, Tanzanya, Mısır, Güney Afrika, Malavi, Kenya, Burkina Faso ve Fas'tan bakanlar, özel temsilciler ile büyükelçiler bulundu.