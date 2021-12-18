Kimi zaman sinirler gerildi, kimi zaman da tebessüm ettiren anlar yaşandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yeni doğan bebeğinin haberini bütçe mesaisinde aldı.

Bütçe maratonu tamamlandı

2022 yılına ait bütçe teklifinin görüşmeleri tamamlandı.

Meclis Genel Kurulu 150 saati aşkın mesai yaptı. Bazen mesai, gece geç saatlere kadar sürdü.

Zaman zaman tansiyon yükseldi

Genel Kurul'da zaman zaman sinirler gerildi, tartışmalar alevlendi. Meclis Başkanvekilleri sözlü sataşmaları bitirmek için oturumlara zaman zaman ara verdi.

Birçok milletvekili yanlarında getirdikleriyle kürsüye çıktı.

Bütçe görüşmelerinde konuşmalara şiirler de eşlik etti.