Haber Giriş: 18 Aralık 2021 Cumartesi 10:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
12 gün kesintisiz süren bütçe mesaisinde yaşananlar...
[Fotoğraf: AA]
Yaklaşık 2,5 ay süren bütçe maratonu tamamlandı. Komisyondaki mesai 230 saati, Genel Kurul'daki ise 150 saati aştı. Geceli gündüzlü mesaide tartışmalar kadar, gülümseten anlar da yaşandı. İşte 12 gün süren bütçe görüşmelerinden yansıyanlar...
Kimi zaman sinirler gerildi, kimi zaman da tebessüm ettiren anlar yaşandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yeni doğan bebeğinin haberini bütçe mesaisinde aldı.
Bütçe maratonu tamamlandı
2022 yılına ait bütçe teklifinin görüşmeleri tamamlandı.
Meclis Genel Kurulu 150 saati aşkın mesai yaptı. Bazen mesai, gece geç saatlere kadar sürdü.
Zaman zaman tansiyon yükseldi
Genel Kurul'da zaman zaman sinirler gerildi, tartışmalar alevlendi. Meclis Başkanvekilleri sözlü sataşmaları bitirmek için oturumlara zaman zaman ara verdi.
Birçok milletvekili yanlarında getirdikleriyle kürsüye çıktı.
Bütçe görüşmelerinde konuşmalara şiirler de eşlik etti.
Etiketler: Mustafa Varank TBMM
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