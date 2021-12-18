Haber Giriş: 18 Aralık 2021 Cumartesi 08:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 08.16'da 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 3,25 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Etiketler: Deprem Ege Denizi AFAD
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