Haber Giriş: 17 Aralık 2021 Cuma 22:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
2022 yılı bütçesi TBMM'de kabul edildi
TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi.
Ayrıca TBMM Genel Kurulunda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi de kabul edildi.
2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.https://t.co/VEweAFdmnN pic.twitter.com/ApwQxeFmG7— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 17, 2021
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