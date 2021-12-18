İş, eğitim, çatışma, zulüm, doğal afet…

Her yıl milyonlarca insan çeşitli sebeplerle doğduğu ülkeden başka ülkeye göç ediyor. Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) raporuna göre, göçmen sayısında son 50 yılda 3 kattan fazla artış yaşandı.

Dünya nüfusunun yüzde 3,6’sı göçmen

1970’te dünya genelinde kayıtlara geçen göçmen sayısı 84 milyondu. 2019’da 272 milyon olan sayı, koronavirüs kısıtlamalarının yoğun olarak uygulandığı 2020’de salgına rağmen arttı.

[Grafik: TRT Haber]

Raporda, geçen yıl göçmen sayısının 281 milyon kişiyi bulduğu bilgisi verildi. Bu veriler dünya nüfusunun yüzde 3,6'sının göçmen olduğunu gösteriyor.

En çok göç alan ve veren ülkeler

Rapora göre, dünyada en çok alan ve veren ülkeler ise şöyle sıralanıyor:

En çok göç alan ülkeler: ABD, Almanya, Suudi Arabistan, Rusya, İngiltere

En çok göç veren ülkeler: Hindistan, Meksika, Rusya, Çin, Suriye

En çok hangi ülkeden ülkeye göç edildi?

Meksika - ABD

Suriye - Türkiye

Hindistan - Birleşik Arap Emirlikleri

Rusya - Ukrayna

Ukrayna - Rusya

[Grafik: TRT Haber]

Türkiye'de düzensiz göçmen sayısı düştü

2019 yılında Türkiye’ye yaklaşık 454 bin 662 düzensiz göçmen giriş yaptı. Salgının getirdiği kısıtlamalarla beraber geçen yıl bu sayı 122 bin 302’ye düştü.

Salgında alınan önlemler 2021’deki düzensiz göç hareketliliğine de etki etti. Bu yıl yakalanan düzensiz göçmen sayısı 9 Aralık itibarıyla 151 bin 119.

Göç İdaresi Başkanlığının verilerine göre, bu yıl yakalanan düzensiz göçmenlerin uyruk dağılımı sırasıyla şöyle:

- Afganistan

- Suriye

- Pakistan

- Somali

- Özbekistan

Yunanistan’ın geri itmelerine dünya seyirci kaldı

Yunanistan, ülkelerindeki iç savaş ve istikrarsızlıktan dolayı “güvenli liman” arayan düzensiz göçmenlere kapılarını kapatıyor. Yunan güvenlik güçlerinin, göçmenleri Türkiye'ye geri itme olaylarına ve şiddetine dünya seyirci kalıyor.

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunan unsurlarınca itilen düzensiz göçmenlere yardım elini uzatıyor.

Denizde aç ve susuz kalan sığınmacılara Sahil Güvenlik botunda ilk yardım yapan ekipler, sağlık sorunu olanları hızla hastanelere sevk ediyor.

Sahil Güvenlik ekipleri, 2020 yılında 11 bin 494'ünü Yunanistan'ın Türk sularına geri ittiği düzensiz göçmenlerin oluşturduğu toplam 12 bin 655 kişinin hayatını kurtardı.

Türkiye dünyaya örnek oluyor

Özellikle Irak ve Suriye’deki savaşlar, Türkiye’ye göç dalgasını tetikleyen en önemli etken.

Türkiye, mülteciler için sadece geçiş güzergahı değil, aynı zamanda varış ülkesi. Aynı zamanda, BM verilerine göre dünya genelinde en fazla mülteci ağırlayan ülke.

Resmi makamların faaliyetleri

Türkiye’de birçok sivil toplum kuruluşu mülteci, göçmen ve sığınmacılar için yardım faaliyetlerinde bulunuyor. Entegrasyon süreçleri Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi tarafından yapılıyor.

Göçmenlere pozitif farkındalık oluşturmak için çalışmalar yürüten Göç İdaresi, özellikle Suriyeliler için uyum programları hazırlıyor.

Suriye iç savaşından sonra sığınmacılar için Geçici Koruma politikasını benimseyen Türkiye, 2013 tarihli "6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu"yla sığınmacılara koruma ve yardım faaliyetlerini sürekli hale getirdi.

Türkiye, başta Suriyeliler olmak üzere geçici koruma altında bulunan göçmenlerin topluma entegrasyonunu destekleyen orta ve uzun vadede yardımlar sunarken bu konuda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına da destek veriyor.

Göçmenlere yönelik faaliyetler belediyeler, Kızılay, AFAD gibi kurumların yanı sıra STK’ler ve diğer yardım kuruluşlarıyla beraber yürütülüyor.

Grafik: Hafize Yurt