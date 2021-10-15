Haber Giriş: 15 Ekim 2021 Cuma 18:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanlığı, Şırnak Gabar Dağı bölgesinde 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Böylece bugün Hakkari'de etkisiz hale getirilen teröristle birlikte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında devam eden Eren-13 Operasyonlarında; Şırnak-Merkez ilçe Gabar Dağı bölgesinde, Jandarma komando birliklerince operasyon düzenlendi.
SİHA ve hava kuvvetleri destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Böylelikle bugün gerçekleşen Eren Operasyonlarında Hakkari’de 1, Şırnak’ta 2 olmak üzere toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlara devam edildiği açıklandı.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı PKK/KCK Terör Örgütü Terörle Mücadele
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