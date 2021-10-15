İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında devam eden Eren-13 Operasyonlarında; Şırnak-Merkez ilçe Gabar Dağı bölgesinde, Jandarma komando birliklerince operasyon düzenlendi.

SİHA ve hava kuvvetleri destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Böylelikle bugün gerçekleşen Eren Operasyonlarında Hakkari’de 1, Şırnak’ta 2 olmak üzere toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlara devam edildiği açıklandı.