Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kavcıoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Daha önceki eleştirilerine yönelik açıklamalar yaptık. Merkez Bankası ülkemizin en güzide kurumlarından birisidir. Merkez Bankası’nı yıpratan açıklamaların bizi üzdüğünü ifade etmek isterim. Merkez Bankası güçlüdür. Kendi para politikası kurulu ile almaktadır. Rezervlerimiz 125 milyar dolara yaklaşmıştır. Rakamlarımız çok güzel bir şekilde gelişmektedir. Bunları anlattık kendilerine. Onlar da sağ olsun dinlediler. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Ben tekrar kendilerine teşekkür ediyorum.

Döviz kuru dünyada da şu anda gelişmelerle hepsi etkiliyor. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

MB'deki görev değişikliği

Görev değişikliği bir kısmı arkadaşların kendi tercihi, bir kısmı bizim tercihimiz. Bir sıkıntı varmış gibi anlatılması MB’yi yıpratıyor. Bu tür spekülasyonlara gerek yok. Merkez Bankasının bütün rakamları açıktır. Bunlar üzerinden spekülasyon yapmak bu ülkeye zarar verecektir.

Dövizdeki hareketlilik ve faiz kararı

Bütün gelişmeleri takip ederek para politikası kurulu olarak 21’inde karar vereceğiz.

Ayrıntılar gelecek...