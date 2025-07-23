3 ildeki yangınları söndürme çalışmaları canla başla sürdürülüyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınların son durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı.

Bilecik'teki yangın büyük ölçüde kontrol altında.

Karabük Çukurca ve Eskişehir Seyitgazi’de de yangın büyük oranda kontrol altına alındı.

Bugün tarihin yazdığı en sıcak gün olacak. Yangın riski Türkiye'nin tamamı için çok yüksek.

[Fotoğraf: AA]

Dün akşam saatlerinde hava araçlarının müdahaleye ara verdiği çalışmalar, gece boyunca karadan sürdü. Yangının kontrol altına alınması için günün ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başlandı.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

[Fotoğraf: AA]

​​​​​​​Geniş alanda etkili olan yangın nedeniyle Bilecik tarafındaki Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köyleri boşaltılmış, Kazancı köyüne sıçrayan alevlerin evlere ulaşmaması için çalışma yapılmıştı. Yangının Osmaneli ilçe merkezine yaklaşmasıyla D-650 kara yolundaki araçlar, tedbiren ilçe merkezine yönlendirilmişti.

[Fotoğraf: AA]

Bakan Yumaklı'dan alev savaşçılarına ziyaret

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sakarya'da başlayıp Bilecik'e sıçrayan orman yangınıyla mücadele eden orman ekipleriyle gece bir araya geldi.

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Yumaklı, gece saatlerinde yangının sıfır noktasında mücadele eden ekipleri ziyaret etti.

[Fotoğraf: AA]

Yumaklı, yangının son durumu hakkında bilgi alarak, fedakarca çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür etti.

[Fotoğraf: AA]

Ardından telsizden personele hitap eden Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Verdiğiniz mücadeleyi her birinizin yanındaymış gibi hissediyorum. Bu memleketin bir tek dalına, bir taşına halel gelmemesi için canınızı tehlikeye atıyorsunuz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ayağınıza taş değmesin. Bugüne kadar olduğu gibi bu yangın da evelallah sönecek. İnşallah her biriniz evinize, işletmenize sağ salim döneceksiniz. Allah'a emanet olun."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Karabük

Merkeze bağlı Burunsuz köyü Cildikısık mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına, orman ekipleri, belediyeler, İl Özel İdaresi, AFAD, jandarma ve ilgili kurumların desteğiyle helikopter, 87 araç ve 316 personelle müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 18 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Ekipler, bölgede soğutma çalışması yürütüyor.

[Fotoğraf: AA]

Vali Yavuz, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, bölgede incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Gazetecilere açıklama yapan Yavuz, dün saat 16.32 sıralarında gelen yangın ihbarı üzerine tüm ekiplerin Burunsuz köyü Cildikısık mevkisine intikal ederek saat 16.55'te müdahaleye başladığını, gece boyunca çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Yavuz, yaklaşık 18 saattir orman işletme müdürlükleri, İl Özel İdaresi, belediyeler, AFAD, Kızılay, Kardemir'e ait araç ve gereçler ile 87 araç ve 316 personelle yangına müdahale edildiğini aktararak, "Yangının başladığı saatten bu saate kadar herhangi bir can kaybının olmaması, herhangi bir vatandaşımıza zarar gelmemesi en büyük teselli kaynağımız. Dün yangın başladıktan kısa süre sonra helikopter destekli müdahalelere devam edildi. Maalesef yaklaşık 55 hektarlık karaçam ormanımız zarar gördü" dedi.

Bölgenin zor arazi şartlarına sahip olduğuna işaret eden Yavuz, "Zaman zaman, yer yer müdahalede sıkıntılar yaşandı fakat kahraman ormancılarımız, itfaiyecilerimiz, görevli arkadaşlarımız gece boyunca sabaha kadar canlarını riske atarak müdahale ettiler. Sabahın ilk ışığıyla da artık yangının etrafını çevirmeye başladık. Bu saat itibarıyla 1-2 noktada söndürme ve soğutma çalışmalarımız hızlandı ve yoğunlaşıldı" diye konuştu.

Yavuz, bölgenin yakınında Ankara-Karabük kara yolu ile Ankara-Karabük demir yolu hattının bulunduğunu belirterek, yangını söndürme çalışmalarında yer alan tüm ekiplere teşekkür etti.

Koordinasyon ve işbirliği içerisinde etkin mücadele yürütüldüğünü vurgulayan Yavuz, "Bu etkin mücadelenin yürütülmesinden dolayı da başta İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya ve Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'ya şükranlarımı sunuyorum. Allah bir daha bu tür yangınlarla bizleri karşılaştırmasın" dedi.

Yavuz, bölgenin yerleşim yerlerine çok yakın olmadığını ancak 1-2 mahalleye yakın alanlar olduğunu dile getirerek, "Dün yangının ilk noktasında rüzgar hakimdi. Rüzgarın etkisiyle yangının yayılma hızını tam tahmin edemediğimizden tedbir amaçlı 1-2 mahallemizdeki bazı evlerimizi tahliye ettirdik. Fakat kontrol altına aldıktan sonra da vatandaşlarımızı güvenli şekilde şimdi evlerine yerleştireceğiz. Karabük'ümüze, Karabüklü hemşehrilerimize ve tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara çağrı

Valilik olarak 2 Haziran - 31 Ekim tarihlerinde ormanlara, izin verilenler ve görevliler dışında giriş ve çıkışları yasakladıklarını hatırlatan Yavuz, şöyle devam etti:

"Lütfen hava sıcaklıklarının arttığı bugünlerde meteorolojinin verilerini takip ederek bu anlamdaki hassasiyetimizi koruyalım. Lütfen ormanlarımızı, akciğerlerimizi, yeşil vatanımızı koruyalım çünkü bu ormanlar bizlere emanet. Bu yangınlar sadece ormanlardaki ağaçların yanmasıyla bitmiyor, ormanlarda yaşayan canlılarımız da maalesef zarar görüyor. Onlar da yok oluyorlar. Bizim onları da korumamız lazım. Aynı zamanda biyoçeşitliliğe ciddi zarar veriyor. Bu tabiat, doğa, ormanlar, canlılar, hepsi bizlere emanet. Dolayısıyla bu emanetlerimize de hassasiyetle sahip çıkmamız lazım. korumamız lazım. Bu konuda da vatandaşlarımızın hassasiyet göstermelerini özellikle istirham ediyorum.

Sadece il merkezindeki bir piknik alanı hariç tüm piknik alanlarında da ateşli pikniği dün yasaklayıp ilan etmiştik. Tekrar bunu da vatandaşlarımıza hatırlatmak isterim. İkinci bir emre kadar Karabük sınırları içerisinde Karabük Belediyesinin il merkezinde işletmiş olduğu park dışındaki hiçbir alanda ateşli pikniğe izin verilmeyeceğine ve bu anlamda ısrar eden vatandaşlarımız hakkında da gerekli işlemin yapılacağını da belirtmek istiyorum."

Vali Yavuz, soru üzerine, "Yangının başladığı alanda bizim açıkçası piknik veya ateşli piknikle ilgili bir tespitimiz yok. Bu anlamda araştırmalarımız devam ediyor. Zaten yangının başladığı alan bir yerleşim alanı da değil. Bu anlamda arkadaşlarımızın yapmış olduğu çalışmalarda da bazı tespitlerimiz var. Bunları kesinleştirdikten sonra inşallah sizlerle paylaşacağız" diye konuştu.

Eskişehir

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Gece boyunca karadan aralıksız sürdürülen çalışmalara günün ilk ışıklarıyla havadan destek yeniden başladı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Büyükyayla Mahallesi yakınlarında çıkan yangının rüzgarın etkisiyle büyümesi ve yön değiştirmesiyle Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyü tedbiren boşaltılmıştı.

[Fotoğraf: AA]

İzmir

İzmir'in Urla ilçesinde Kuşçular Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir uçak, 4 helikopter, 40 arazöz ve 4 dozer sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Yangının kontrol altına alınması amacıyla havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Mahalle sakinleri ve çiftçiler, su tankerleri ile ilaçlama makineleriyle çalışmalara destek verdi.

Havanın kararmasıyla hava araçları müdahalesini durdururken kara ekipleri, alevlere yakın noktada çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Çalışmaların ardından alevlerin büyük oranda gücünün düştüğü gözlendi.

61 orman yangınında 4 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, temmuz ayında yurt genelinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili bilgi paylaştı.

Bakan Yerlikaya, 4-22 Temmuz tarihleri arasında çıkan 61 orman yangınıyla ilgili 23 şüphelinin gözaltına alındığını bunlardan 4'ünün tutuklandığını aktardı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya şu detaylara yer verdi:

"Eskişehir-Seyitgazi Bardakçı Mahallesinde; 4 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen yangının; orman kesim işçilerinin çalışma yaptığı bölgede meydana geldiği belirlendi. 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Hatay-Dörtyol Kesecik Mahallesinde; 4 Temmuz'da başlayıp 5 Temmuz’da söndürülen yangının çıkış noktasında görülen S.K. isimli 1 şüpheli tutuklandı.

Balıkesir-Dursunbey Kurtlar mahallesinde; 7 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, biçerdöver makinesinden çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. A.G., İ.G. ve S.E. isimli 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Uşak-Banaz Kızılhisar Köyünde; 8 Temmuz’da başlayıp 9 Temmuz’da söndürülen orman yangınının, biçerdöver makinesinden çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. Ö.A. ve İ.Ş. isimli 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Uşak-Merkez Derbent Köyünde; 9 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, tarlada balya makinesiyle çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle meydana geldiği belirlendi. R.B. ve O.A. isimli 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Tekirdağ-Şarköy Kocaali Köyünde; 11 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen yangının çıkış noktasında görülen R.K. isimli 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Balıkesir-Dursunbey Bayıryüzü Köyünde; 11 Temmuz’da başlayıp 12 Temmuz’da söndürülen orman yangınının, biçerdöver makinesinden çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. A.G. ve F.U. isimli 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 1 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kırklareli-Kofçaz Kocatarla Köyünde; 12 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, S.D. isimli şüpheli şahsa ait park halinde bulunan aracın motor kısmında çıkan yangının ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Tunceli-Mazgirt Aşağı Oyumca Köyünde; 13 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, Y.Z.G. isimli şahsın, babasının mezarına diktiği mumun kuru otları tutuşturması sonucu meydana geldiği belirlendi. 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Balıkesir-Manyas Çakırca Mahallesinde; 13 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, tarlada balya makinesi ile çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle meydana geldiği belirlendi. Y.E.G. isimli 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Konya-Doğanhisar Güvenlik Mahallesinde; 14 Temmuz’da başlayıp 16 Temmuz’da söndürülen orman yangınının, R.O. isimli şahsın çay yapmak maksadıyla yakmış olduğu ateşin ormanlık alana sıçramasıyla meydana geldiği belirlendi. 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kütahya-Gediz Üzümlü Köyünde; 15 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, biçerdöver makinesinden çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. D.K. isimli 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Bolu-Mudurnu Deliceler Köyünde; 15 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, tarlada balya makinesi ile çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle meydana geldiği belirlendi. M.Y. isimli 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Manisa Saruhanlı Seyitoba Mahallesinde; 15 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, ot biçme makinesi ile çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle meydana geldiği belirlendi. F.K. isimli 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Manisa Saruhanlı Apak Mahallesinde; 15 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, kaynak makinesi ile çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle meydana geldiği belirlendi. M.S. isimli 1 şüpheli tutuklandı.

Bilecik Merkez Kurt köyünde; 20 Temmuz’da başlayıp 21 Temmuz’da söndürülen orman yangınının, biçerdöver makinesinden çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. U.Ü. ve C.P. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı. 1 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi."