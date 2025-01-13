3 ilde DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 23 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen "Gürz-38" operasyonları hakkında bilgi verdi.

Operasyonların, Manisa merkezli Adana ve İzmir'de gerçekleştirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, bu kapsamda 23 şüphelinin yakalandığını bunlardan 13'ünün tutuklandığını, 10'u hakkında adli kontrol kararı verildiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü, örgüt adına silah temin ederek eylem arayışında olduklarının tespit edildiğini bildirdi.

"Tüm Terör odaklarına karşı “Terörü kaynağında yok etme” stratejimizle; Emniyetimiz, Jandarmamız ve İstihbarat Birimlerimizle mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz." ifadelerini kullanan Yerlikaya, cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonu gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik etti.