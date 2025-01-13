Puslu 11.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 13.01.2025 13:08

3 ilde DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 23 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen "GÜRZ-38" operasyonlarında 23 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 13'ünün tutuklandığını, 10'u hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.

3 ilde DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 23 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen "Gürz-38" operasyonları hakkında bilgi verdi.

Operasyonların, Manisa merkezli Adana ve İzmir'de gerçekleştirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, bu kapsamda 23 şüphelinin yakalandığını bunlardan 13'ünün tutuklandığını, 10'u hakkında adli kontrol kararı verildiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü, örgüt adına silah temin ederek eylem arayışında olduklarının tespit edildiğini bildirdi.

"Tüm Terör odaklarına karşı “Terörü kaynağında yok etme” stratejimizle; Emniyetimiz, Jandarmamız ve İstihbarat Birimlerimizle mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz." ifadelerini kullanan Yerlikaya, cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonu gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik etti.

ETİKETLER
DEAŞ İçişleri Bakanlığı Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Reyhanlı saldırısının faili yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:49
TEKNOFEST heyecanı bu yıl KKTC'de
14:44
Sarp Sınır Kapısı'ndan 5 milyonu aşkın yolcu geçti
14:44
2024 yılı en sıcak yıl oldu
14:26
Adana'da yolcu otobüsü yandı
14:23
Bakan Memişoğlu: Aile hekimliğini kuvvetlendirmeye çalışıyoruz
14:09
Türkiye'de fiber abone sayısı 7,6 milyonu aştı
Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker Antalya'da anıldı
Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker Antalya'da anıldı
FOTO FOKUS
"Timsahlar" Mavi Vatan'daki zorlu görevlere işte böyle hazırlanıyor
"Timsahlar" Mavi Vatan'daki zorlu görevlere işte böyle hazırlanıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ