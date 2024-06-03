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TRT Haber 03.06.2024 00:21

3 ilçe ve 4 beldede seçim yenilendi

Yüksek Seçim Kurulu'nun yerel seçimin yenilenmesine karar verdiği 3 ilçe ve 4 beldede seçim heyecanı yaşandı. Sandıkların kapanmasıyla oylar sayıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre kazananlar belli oldu.

3 ilçe ve 4 beldede seçim yenilendi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Seçmen, yenilenen seçimlerde bir kez daha sandık başına gitti. Yerel seçim yarışı, resmi olmayan verilere göre sonuçlandı...

Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından 3 ilçe ve 4 beldede seçimlerin yenilenmesine karar vermişti.

Seçmenler 8 ile 17 saatleri arasında sandık başına giderek tercihini yaptı. Oy kullanma işleminin tamamlanması ile sayım başladı. Oylar tutanaklara geçildi.

Aksaray Güzelyurt

Aksaray Güzelyurt'ta 'kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı' gerekçesi ile seçim yeniden yapıldı.

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde kesinleşmeyen sonuçlara göre kazanan isim AK Parti adayı Ünal Demircioğlu oldu. AK Parti'nin adayı 874 oy aldı.

Sağlık beldesi

Sağlık beldesinde ise 806 oy ile MHP'nin adayı birinci oldu.

Kayseri Pınarbaşı

122 mahallenin bulunduğu Kayseri Pınarbaşı'nda seçmen belediye başkanı ile meclis üyelerini belirlemek için sandığa gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre 6 bin 783 oy ile CHP'nin adayı sandıktan birinci çıktı.

Sivas Yıldızeli

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde seçmen tercihini AK Parti'den yana kullandı. Bin 140 seçmenin kayıtlı olduğu beldede 556 oy ile AK Parti'nin adayı ipi göğüsledi.

Tunceli'nin Mazgirt

Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlık Akpazar beldesinde de adaylar yeniden seçim yarışına girdi.
AK Parti'nin adayı Ali Aydın, resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi.

Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde de seçim tekrar gerçekleştirildi. Yarışı 2 bin 298 oy ile CHP'li aday önde tamamladı.

Şanlıurfa Hilvan

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde ise sandıktan DEM Parti çıktı.

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