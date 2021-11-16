Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 08:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
28 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına soruşturma: 76 gözaltı kararı
Ankara merkezli 28 ilde FETÖ soruşturmasında aralarında ilişiği kesilmiş 73 askeri öğrencinin de bulunduğu 76 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
MİT, TEM ve Siber Daire Başkanlığı deşifre etti, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı.
FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı'nda yuvalanan sözde mahrem hizmetler yapılanmasına operasyon başlatıldı.
Ankara merkezli FETÖ soruşturması kapsamında 28 ilde 76 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Detaylar @trthaber'de.https://t.co/6semtz7bPb pic.twitter.com/p7mlVG2CSE— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 16, 2021
Görevden atılmış 3 eski astsubay ve ilişiği kesilmiş 73 askeri öğrenci için gözaltı kararı verildi.
Ankara merkezli 28 ilde başlatılan operasyon sürüyor.
Etiketler: FETÖ Son Dakika Terör Örgütü Terörle Mücadele
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