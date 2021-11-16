Askeri okullara giriş sınavı sorularını çalan FETÖ şüphelilerine operasyon
FETÖ üyeleri tarafından askeri okullara giriş sınavlarının sorularını örgüt mensuplarına dağıttıkları tespit edilen 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için 12 ilde Ankara merkezli operasyon başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, askeri okullara giriş sınavı sorularını çalan FETÖ şüphelilere yönelik operasyon başlattı.
2012 ve 2013 yılı Jandarma Astsubaylık (JANA), 2012 yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu, 2011 ve 2015 yılı Askeri Lise, 2009 yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Astsubaylık, 2010 yılı Kara Harp Okulu, 2010 yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Subaylık, 2011 yılı Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu sınav soruşturmaları kapsamında, örgüt üyelerine yazılı sınav sorularının dağıtıldığı belirlendi.
Sınav sorularını alarak sınavı kazanan 27 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi.
12 ilde Ankara merkezli operasyon başlatıldı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.