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Gündem
AA 16.06.2025 11:16

27 uçak, 105 helikopter ve 14 İHA ile ormanlar sürekli izleniyor

Orman yangınlarına müdahalede ülke tarihinin en geniş hava filosuna sahip olduklarını vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "27 uçak, 105 helikopter ve 14 İHA ile ormanlarımızı sürekli izliyor ve kontrol ediyoruz. Bu araçlar 4 bin 796 yangın havuzu ve göletten hızlıca su alabiliyor ve yangınlara anında müdahale ediyorlar" dedi.

27 uçak, 105 helikopter ve 14 İHA ile ormanlar sürekli izleniyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da Entegre Orman Yangını Yönetimi İçin Uluslararası İşbirliğinin Geliştirilmesi Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, iklim krizinin etkilerinin her geçen gün daha yakıcı hissedildiğini söyledi.

Orman yangınlarının sosyal, ekonomik, ekolojik ve stratejik sonuçları olan küresel bir tehdit niteliği taşıdığına işaret eden Yumaklı, "Bu durum, ülkeler arası iş birliğini, bilgi ve tecrübe paylaşımının önemini de ön plana almış durumdadır. Türkiye, tarihsel birikimi, güçlü kurumsal yapısı, dijitalleşme ve teknoloji yatırımlarıyla yangınla mücadelede bölgesel bir merkez ve küresel bir çözüm ortağı haline gelmiştir. Yapay zeka destekli karar destek sistemlerinden insansız hava araçlarının orman yangınlarıyla mücadelede kullanımına ve farkındalık uygulamalarına kadar çok sayıda yenilikçi yaklaşımı devreye almış bulunmaktayız" diye konuştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Orman yangınlarının iklim değişikliğine uyumlu dirençli ormancılık anlayışının önemini gösterdiğini vurgulayan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Bu vizyonla Dünya Bankası iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz 400 milyon dolar bütçeli İklime Dirençli Ormancılık Projesi, ormancılık tarihimizin en kapsamlı ve stratejik projelerinden biri olmuştur. Bu proje kapsamında, 14 ilde, 7 milyon hektar ormanlık sahada faaliyetler yürüteceğiz. Yaklaşık 7 milyon vatandaşımızın doğrudan veya dolaylı olarak bu projeden etkilenmesini sağlayacağız."

Orman okulları kurulacak

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yeni destek mekanizmalarının devreye alındığını anımsatan Yumaklı, bu kapsamda orman köylülerine yönelik 16 bin 500 haneyi kapsayan destek paketleri uygulanacağını anlattı.

Yumaklı, kadınlar için mikro girişimcilik destekleri sunularak, yerel ekonomiye katılımlarının teşvik edileceği bilgisini vererek, genetik laboratuvarlar ve biyobankalar ile iklime dirençli ağaç türlerinin geliştirilmesinin ormanları geleceğe hazırlayacağını dile getirdi.

Sayısal telsiz altyapısıyla afet anında 14 il arasında kesintisiz iletişim sağlanacağını belirten Yumaklı, çocuklara ve gençlere yönelik orman okulları kurulacağını ifade etti.

"Ormanlarımızı sürekli izliyor ve kontrol ediyoruz"

Yumaklı, orman yangınlarında erken müdahalenin önemli olduğuna dikkati çekerek, son 23 yılda alınan tedbirlerle ilk müdahale süresini 40 dakikadan 11 dakikaya düşürdüklerini söyledi.

Orman yangınlarına müdahalede ülke tarihinin en geniş hava filosuna sahip olduklarını vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

"27 uçak, 105 helikopter ve 14 İHA ile ormanlarımızı sürekli izliyor ve kontrol ediyoruz. Bu araçlar sadece açık su kaynaklarından değil, ülke genelinde inşa ettiğimiz 4 bin 796 yangın havuzu ve göleti aracılığıyla da hızlıca su alabiliyor ve yangınlara anında müdahale ediyorlar. OTAĞ uçağımız, sahada koordinatların aktarılması noktasında önemli katkılar sağlıyor. Orman yangınlarında kara gücü de çok önemli. Bu yıl 25 bin arkadaşımız var, 1786 arazöz ve 2 bin 742 ilk müdahale aracıyla bu arkadaşlarımız müdahaleye hazır durumdalar."

Yumaklı, Avrupa Orman Haftası kutlamalarının 20-24 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirileceği bilgisini vererek, sonrasında Orman Yangınlarına Hazırlık ve Yenilikçi Teknolojiler Etkinliği düzenleneceğini sözlerine ekledi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de Dünya Bankası ile yürütülen projenin faydalarına işaret ederek, çalıştayın çıktılarının faydalı olmasını temenni ettiklerini söyledi.

Karacabey, çalıştayda orman yangınlarının yönetimi konusundaki farklı bakış açılarının faydalı sonuçlar ortaya koyacağını bildirdi.

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İbrahim Yumaklı Orman Dünya Bankası Orman Yangını Yapay Zeka
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