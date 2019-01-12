Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, uluslararası temasları kapsamında dünyanın en büyük seyahat endüstrisi örgütlerinden Alman Seyahat Acentaları Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig ile bir araya geldi.

Berlin’de gerçekleşen görüşmede, Almanya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısına ilişkin yıl bazında kıyaslamalar yapıldı. DRV’nin açıkladığı rakamlara göre, erken rezervasyon satışları yüzde 123, ciro ise yüzde 140 oranında arttı.

Bakan Ersoy, erken rezervasyon satışlarındaki yüzde 123’lük artışın yılın henüz başında kaydedildiğine işaret ederek, “Almanya’dan gelecek turist sayısında bu yıl rekor bekliyoruz. Herr Fiebig ile yaptığımız toplantı oldukça verimli geçti. İki ülkenin turizm potansiyelinin yanı sıra nitelikli Alman turistlerin Türkiye’ye gelmesi için izlenecek yol haritasını da ele aldık” dedi.

Kaynak: İHA