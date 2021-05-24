Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 11:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Eren-13 operasyonları kapsamında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Mehmetçik, Eren operasyonları ile yurt içinde tespit edilen terör hedeflerini temizlemeye devam ediyor.
Eren-13 operasyonları kapsamında Şırnak-Cudi Dağı bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sorumluluğunda harekat düzenlendi.
Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanlığı açıkladı.
Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı jandarma komando timleri çıkan çatışmada 2 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getiridi.
Etiketler: Eren Operasyonları İçişleri Bakanlığı
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