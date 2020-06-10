Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kararlı operasyonlar neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor.

Suriye'nin kuzeyinden kaçan 1 PKK/YPG’li terörist Nusaybin’de hudut karakoluna teslim oldu.

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist de Silopi’de güvenlik güçlerine teslim oldu.