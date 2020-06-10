Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
2 terörist daha teslim oldu
[Fotoğraf: MSB]
Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG terör örgütünden kaçan 2 teröristin teslim olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kararlı operasyonlar neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor.
Suriye'nin kuzeyinden kaçan 1 PKK/YPG’li terörist Nusaybin’de hudut karakoluna teslim oldu.
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist de Silopi’de güvenlik güçlerine teslim oldu.
Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Suriye kuzeyinden kaçan 1 PKK/YPG’li terörist Nusaybin’de hudut karakolumuza, Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist de Silopi’de güvenlik güçlerine teslim oldu. pic.twitter.com/tS2g2DuQxr— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 10, 2020
Etiketler: son dakika milli savunma bakanlığı terör örgütüSon Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 11:46
Son Haberler
- 12:05
- 11:57
- 12:07
- 12:08
- 11:53
Sıradaki Haber
Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ ifadeye çağrıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz