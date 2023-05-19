19 Mayıs nasıl bayram oldu?

Bugün Büyük Önder'in, Türkiye Cumhuriyetine giden yolda ilk adımı attığı gün olan 19 Mayıs; Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı...

Tarihçi Prof. Dr. Ayten Sezer Arığ, milletin istikbalini, milletin azim ve kararlılığının kurtardığına dikkat çekerek "Bakın burada yine bir milli iradeden ve milli bayramlara giden ruhun uyanışından bahsedebiliriz" dedi.

Mayıs ayında yapılan gençlik etkinliklerinin geçmişi Cumhuriyet öncesine dayanıyor.

Kutlamaların o zamanki adı "İdman Bayramı"ydı.

"Türkiye'de idman bayramının yerleşmesinde Selim Sırrı Tarcan etkisi olan bir şahsiyettir"

Sezer sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk kez 1916 yılında bir İdman Bayramı var. Özellikle Selim Sırrı Tarcan'ın bu konuda çok büyük etkisi ve katkısı var. Yurt dışında eğitim almış, beden terbiyesi üzerine çalışmaları olmuş, Türkiye'de de bu İdman Bayramı'nın yerleşmesinde etkisi olan bir şahsiyet."

19 Mayıs tarihinin bayram olarak kutlanması yerel düzeyde başladı

1917 yılında savaş nedeniyle İdman Bayramı kutlanamadı. 19 Mayıs tarihinin bayram olarak kutlanması ise 1926 yılında yerel düzeyde başladı.

Sezer, şöyle konuştu:

"19 Mayıs'ta Samsun'a çıkışı aslında bayram olarak, 1916 yılındaki İdman Bayramı'ndan farklı olarak, Samsunluların bu milli mücadelenin başlangıcının bir örneği olarak, Gazi Günü olarak kutlanmaya başlandı. 1926 yılında ilk kez Gazi Günü olarak anmaya başlıyorlar yerel anlamda, sonra diğer şehirlerimizde oluyor."

1938'te çıkarılan kanunla kutlamlar "Gençlik ve Spor Bayramı" adını aldı

Büyük Önder'in doğum günü olarak bilinen 19 Mayıs günü etkinliklerin birleştiği tarih oldu. Ancak yurdun farklı illerinde Gençlik Bayramı, Jimnastik Bayramı gibi isimlerle kutlanıyordu. 20 Haziran 1938'te çıkarılan kanunla kutlamlar "Gençlik ve Spor Bayramı" adını aldı.

19 Mayıs kutlamaları son adını Atatürk'ün doğumunun 100'üncü yılında aldı

19 Mayıs kutlamaları son adını Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumunun 100'üncü yılında aldı.

O günden bu yana 19 Mayıs, "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanıyor.

"Milletçe ve devletçe bir arada kutlanması dünya tarihinde önemli örneklerden biridir"

19 Mayıs'ın Cumhuriyet'e giden yolda ve bugünkü bayramların kutlanmasında önemli bir adım olduğunu söyleyen Tarihçi Ayten Sezer sözlerini şöyle sonlandırdı:

"19 Mayıs bir vefa borcudur, bir heyecandır, bir dinamizmdir ve bugün gelecek nesillere de o sağlam kafaların, sağlam vücutların, sağlam düşüncelerin nefis ve beden terbiyesinin kültürünü yaşatılmasında gelenek hale getirilmesinde milletçe ve devletçe bir arada kutlanmasında dünya tarihinde önemli örneklerden biridir diye düşünüyorum."

Kamera: Yasin Köse, Hakan Aykaç