Açık 11.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 19.05.2023 05:19

Seçimlere ilişkin kesin sonuçlar bugün ilan edilecek

Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı. Türkiye, 28 Mayıs'ta bir kez daha sandığa gidecek. Seçim takviminde itirazların karara bağlanma süresi sona erdi. Kesin sonuçlar ise bugün ilan edilecek.

Seçimlere ilişkin kesin sonuçlar bugün ilan edilecek

Cumhurbaşkanı seçiminde ilk turda en yüksek oyu olan iki aday, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha yarışacak.

28 Mayıs'a geri sayım sürerken seçim takvimi de işliyor.

İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına yapılan itirazlar Yüksek Seçim Kurulu tarafından karara bağlandı. Seçimlere ilişkin kesin sonuçlar bugün ilan edilecek.

Yurt dışında oy kullanma işlemi 20 Mayıs'ta başlayacak

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, ilk oylar yine yurt dışında ve gümrük kapılarında kullanılacak.

Yurt dışındaki temsilciliklerde oy verme işlemi 20 Mayıs'ta başlayacak ve 5 gün içinde tamamlanacak. Yurt dışı seçmenler, gümrük kapılarında da 28 Mayıs saat 17.00’ye kadar oy verebilecek.

Propaganda dönemi 27 Mayıs saat 18.00'de sona erecek

İlk turda olduğu gibi adaylar ikişer kez TRT'de propaganda konuşması yapacak.

Seçimden bir gün önce 27 Mayıs saat 18.00'de propaganda dönemi sonlanacak.

28 Mayıs'ta bu kez zarflara tek pusula atılacak. İki adaylı yarışı kazanan isim cumhurbaşkanı olacak. 

ETİKETLER
Seçim 2023
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Cumhurbaşkanı hükümet sistemi geliştirilebilir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:48
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Cumhurbaşkanı hükümet sistemi geliştirilebilir
02:29
"Huzur İstanbul" uygulamasında aranan 498 şüpheli yakalandı
02:39
Katar: Türkiye'nin Tahıl Koridoru Anlaşmasındaki çabalarını takdir ediyoruz
01:47
Kayseri'de kaza: 5 yaralı
01:42
Diyarbakır'da kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı: 9 yaralı
01:59
"Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı" özel konseri
Fenerbahçe şampiyonluk yarışından kopmadı
Fenerbahçe şampiyonluk yarışından kopmadı
FOTO FOKUS
TCG Anadolu Sarayburnu Limanı'na demirledi
TCG Anadolu Sarayburnu Limanı'na demirledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ