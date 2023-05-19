Milli Mücadele'nin ilk adımı 'Kurtuluş Yolu' 104. yılında

Mustafa Kemal Paşa ve kurmayları Türk milletinin kaderini değiştirecekti. Bandırma Vapuru ise bir milletin yeniden ayağa kalkışına, umuduna aracılık edecekti.

Samsun'a yolculuk kurtuluş mücadelesinin başlangıcıydı. 16 Mayıs 1919'da Karaköy İskelesi'nden hareket edildi.

Bandırma Vapuru'nda Mustafa Kemal ve silah arkadaşları vardı. Kurtuluşa giden yolun ilk adımları İngiliz işgali altındaki İstanbul'dan atılıyordu.

Kurtuluşa giden yol: 1919

15 Mayıs'ta İzmir işgal edilmiş, tepkiler artmıştı. "Bandırma Vapuru" Samsun'a doğru yol almaya başladı. 9'uncu Ordu Müfettişi olarak görevlendirilen Mustafa Kemal, "Milli Mücadele" meşalesini böyle karanlık bir ortamda yaktı.

İşgallere karşı halkı örgütlemek amacıyla Samsun'a doğru yola çıkan Mustafa Kemal ve silah arkadaşları, geminin toplantı odasında kurtuluş mücadelesinin yol haritasını çiziyordu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Kaya Tuncer Çağlayan, Bandırma Vapuru'nu "En kıymetli hazineyi taşıyan bir gemi" olarak niteledi ve "Türk milletinin ümit ışığını Anadolu'ya taşımıştır" dedi.

Umudu taşıyan vapur: Bandırma

3 gün süren yolculuğun ardından Bandırma Vapuru, 19 Mayıs 1919 sabahı Samsun'a ulaştı. Anadolu'ya atılan bu ilk adım kurtuluş mücadelesinin de fitilini ateşlemiş oldu.

Mustafa Kemal Paşa Samsun'da kaldığı 6 gün boyunca işgal kuvvetlerinin takibindeydi.

Çağlayan konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Mustafa Kemal Paşa Anadolu'daki kuvvet komutanlarıyla telgraflar üzerinden bilgi almak, bilgi vermek, talimat vermek ve arkadaşlarını böyle kutlu bir mücadeleye davet etmek ister. Fakat Samsun'daki postane ve telgrafhane İngiliz subayları tarafından kuvvetli bir denetim altındadır ve dolayısıyla yazdığı çizdiği her şey denetlenmektedir."

Samsun'daki Atatürk Evi'nde Milli Mücadele'nin temelleri atıldı

Mustafa Kemal ve arkadaşları bu takibi kırmak için gözlerden uzak olan Havza ilçesine geçti. Mustafa Kemal Paşa'nın 18 gün kaldığı Atatürk Evi, Milli Mücadele'nin ilk karargâhı oldu. Kurtuluş Savaşı'nı başlatan ilk kıvılcım olarak kabul edilen Havza Genelgesi bu tarihi mekanda hazırlandı.

Atatürk, Milli Mücadele'nin örgütlenme planlarının önemli bir kısmını Havza ilçesinde yaptı.

Milli Mücadele hareketinin ilk teşkilatının telgraf hatları üzerinden kurulduğunu belirten Prof. Çağlayan, "Telgraf hatları Milli Mücadele'nin görünmez silahlarıdır. Telgraf hatlarının aktif olarak ilk yoğun bir şekilde kullanıldığı yer Havza Telgrafhanesi'dir ve Havza'daki Atatürk Evi Mustafa Kemal Paşa'yı ağırlayarak aslında o özel görüşmelerin yapıldığı mekan hem de Mustafa Kemal Paşa'nın bu telgraf üzerindeki teşkilatlanma sürecine zemin olmuştur" dedi.

Atatürk, Milli Mücadele'yi Havza'dan başlattı

Gazi Mustafa Kemal, İtilaf Devletleri'nin teslim edilmesini istediği silahlara el koyarak Milli Mücadele'yi Havza'dan başlattı.

Atatürk'ün 25 Mayıs 1919'dan itibaren 18 gün kaldığı evde alınan kararlar ilk kez yazıya dökülerek Anadolu'ya yayıldı.

Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'da başlattığı Milli Mücadele 3 yılın sonunda düşmanın İzmir'den denize dökülmesiyle sonuçlandı. Samsun'da atılan o "ilk adım" milletin kaderini işte böyle değiştirdi.

Haber: Seyfi Karadeniz

Kamera: Mehmet Gençali

Kurgu: Şeyda Şahin

