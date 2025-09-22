Açık 17.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 22.09.2025 08:24

18 ilde siber suç operasyonu: 55 tutuklama

Siber Suçlarla Mücadele kapsamında 18 ilde son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 170 şüpheli yakalandı, 55'i tutuklandı.

18 ilde siber suç operasyonu: 55 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 5 günde 18 ilde siber suçlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 170 şüphelinin yakalandığını, 55 kişinin de tutuklandığını duyurdu.

Operasyona ilişkin detayları, NSosyal hesabından paylaşan Bakan Yerlikaya, 18 il merkezli “Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Hırsızlık” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 55 şüpheli şahısın tutuklandığını, 34’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını ve diğerlerinin işlemleri devam ettiğini bildirdi. 

Operasyonlar kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 341 Milyon TL değerinde 5 adet şirket, 7 adet konut ve 10 adet araca da el konuldu.

 

Yasa dışı bahis oynattılar, haksız kazanç elde ettiler

Ayrıca şüphelilerin; müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, ”Kiralık bungalov, hesap kullanımı, yatırım danışmanlığı ve mobilya satışı” temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında operasyonu gerçekleştiren emniyet güçlerine teşekkür ederek, şunları kaydetti:  

"Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Polislerimizi ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum.Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’mize bildirin, biz gereğini yapalım."

ETİKETLER
Ali Yerlikaya Bahis Siber Suçlar
Sıradaki Haber
Kartalkaya'daki otel yangını davasında sanıklar hesap veriyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:32
Avrupa havalimanlarında siber saldırı sonrası normale dönüş çabaları sürüyor
09:30
Otomobil ithalatında yerli üretimi koruyacak yeni düzenleme
09:30
1953 yılında gönderilen bir kartpostal 72 yıl sonra sahibine ulaştı
09:23
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
09:22
OpenAI, ChatGPT destekli cihazlar geliştirmeye hazırlanıyor
09:22
Altının gramı 4 bin 923 liradan işlem görüyor
El Salvador’daki arkeolojik sit alanda "Sonbahar Ekinoksu" kutlandı
El Salvador’daki arkeolojik sit alanda "Sonbahar Ekinoksu" kutlandı
FOTO FOKUS
Kendilerini polis olarak tanıttılar: 17 milyon lira dolandırdılar
Kendilerini polis olarak tanıttılar: 17 milyon lira dolandırdılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ