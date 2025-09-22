Açık 14.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 22.09.2025 06:25

Tarihi komisyon 12. kez toplanacak

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yeni haftada çalışmalarını sürdürecek. Komisyon Çarşamba günü 12'nci toplantısını yapacak. Düşünce kuruluşlarının görüş ve önerileri ele alınacak.

Tarihi komisyon 12. kez toplanacak

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 12'nci toplantısını 24 Eylül Çarşamba yapacak.
Bu toplantıda düşünce kuruluşları söz alacak, "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin öneri ve değerlendirmelerini aktaracak. Komisyon, toplumun farklı kesimlerinin sürece katkısını kayıt altına almayı sürdürüyor.

Şehit yakınları ve gaziler de dinlendi

Komisyon bugüne kadar 11 toplantı yaptı. Savunma, güvenlik ve istihbarat alanında bilgi aldı. Şehit yakınları ve gazilerin görüşleri dinlendi. Baro başkanları ile eski Meclis başkanları da önerilerini komisyona sundu.

İş dünyası ve sendikalar, komisyonda sürecin ekonomik boyutuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Diyarbakır Anneleri, Cumartesi Anneleri ve Barış Anneleri de görüşlerini iletti. Akademisyenler çatışma çözümü alanında dünyadan örnekler sundu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden katılan sivil toplum kuruluşları sürece destek mesajları verdi.

Görüşlerin alınmasının ardından siyasi partilerin önerileri masaya yatırılacak.

ETİKETLER
Şehit TBMM Terörsüz Türkiye
Sıradaki Haber
Bakan Kacır, Türkiye'nin özgün değerlerinin tanınması için çalıştıklarını söyledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:02
Türkiye'nin gökyüzündeki gururu: ANKA-3
07:34
Çin'de halk sağlığı acil durumu ilan edildi
06:58
Küresel Kararlılık Filosu, dronlar tarafından takip edildiklerini duyurdu
06:55
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da bir Filistinlinin evine el koydu
06:44
Ocakta unutulan yemek yangın çıkardı
06:37
Kartalkaya'daki otel yangını davasında sanıklar hesap veriyor
Türk Yıldızları'na Çekya'da büyük ödül
Türk Yıldızları'na Çekya'da büyük ödül
FOTO FOKUS
Artvin'de tarihi köprü yıkıldı
Artvin'de tarihi köprü yıkıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ