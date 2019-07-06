15 Temmuz demokrasi zaferinin üçüncü yıl dönümü için düzenlenecek etkinliklerin hazırlıkları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yurt genelinde anma etkinliklerinin düzenlenmesine ilişkin yayımlanan genelge kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı internet sitesi oluşturdu.

İnternet sitesinde, 15 Temmuz ile ilgili gerçekleştirilecek proje ve etkinliklerde kullanılmak üzere kurumsal kimlik haritasına uygun şekilde hazırlanan yeni logo, afiş, duyuru, davetiye ve ilan benzeri belge ve görsel dokümanlar yer alıyor.

Sitede 15 Temmuz fotoğraf seçkisi ile özel olarak hazırlanan videolar ve diğer dokümanlar bulunuyor.

Kaynak: TRT Haber