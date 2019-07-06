Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmede, Libya’da yaşanan krizin yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel konuların masaya yatırıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Barents Denizi'nde yaşanan denizaltı kazasını büyük üzüntüyle takip ettiğini belirterek, bu elim olayda hayatlarını kaybeden Rus mürettebatın ailelerine sabır, dost Rus halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Kaynak: TRT Haber