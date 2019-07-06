Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtında terör örgütü PKK'ya ait mağara, sığınak, barınak, mayın ve el yapımı patlayıcıların tespit edilerek teker teker imha edildiği belirtildi.

27 Mayıs'ta başlayan harekatta, şimdiye kadar toplam 61 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. İmha edilen mayın ve EYP sayısı ise 110 oldu. Operasyonda ayrıca, Terör örgütünün kullandığı toplam 151 mağara ve sığınak da içerisindeki mühimmat ve yaşam malzemeleri ile birlikte imha edildi.

PKK’lı teröristlere ait sığınaklarda; 18 adet AK-47 piyade tüfeği, 11958 AK-47 mühimmatı, 3 adet RPG-7 roketatar, 1 Doçka uçaksavar makineli tüfeği, 4364 adet Bixi mühimmatı, 24 el bombası, 3362 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan Amonyum Nitrat ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: TRT Haber