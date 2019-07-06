AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekilleriyle yaptığı görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili konuşan Çelik, "Bürokrasinin çeşitli noktalarında sisteme uyum sağlayamama söz konusuysa bunlar tespit edilecek. Çeşitli noktalarda vatandaşa hizmet götürme konusunda yeterli performans göremediğimiz konular güncellenecek. Bunların hepsi masaya yatırılıp, bunun bir röntgeni, MR'ı çekilecek. Önemli olan burada hizmetin hızlı gitmesi. Vatandaşın devlet ile olan işlerinin hızlı görülmesi." dedi.

"Milletin onay verdiği bir sisteme herkes saygı duymalı"

Performans kadar önümüzdeki döneme yönelik projeksiyonların hayata geçmesiyle ilgili ölçümler yapılacağını dile getiren Çelik, "Bir performans ölçümü bir verimlilik çalışmasını muhalefet Sayın CHP genel başkanı bir sistem tartışmasına rejim tartışmasına dönüştürmeye çalışıyor yeniden. Bu sistem milletin kararıyla referandumdan geçerek hayata geçmiştir. Sistem tartışmasının rejim tartışmasıyla ilgisi yoktur. Milletin onay verdiği bir sistem değişikliğine herkesin saygı duyması gerekir." ifadelerini kullandı.

"Türkiye bu sistemi almışsa bu sistemi kullanacaktır"

S-400 tartışmalarına da değinen Çelik, "Hava savunma sistemimizin güçlendirilmesi, egemen bir devlet olarak milli güvenliğimizin gereğidir ve Türkiye bu sistemi almışsa bu sistemi kullanacaktır." diye konuştu.