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Gündem
AA 14.07.2024 15:19

15 Temmuz şehitlerimiz için 81 ilde mevlit okutulacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında 81 ilde demokrasi şehitleri için mevlit okutulacak.

15 Temmuz şehitlerimiz için 81 ilde mevlit okutulacak
[AA / Arşiv]

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 2016'dan bugüne her 15 Temmuz'da 81 ildeki 86 tarihi camide okuttukları mevlitlere bu sene de devam edeceklerini söyledi.

Dualara "amin" demek isteyen tüm vatandaşları 15 Temmuz günü camilere beklediklerini anlatan Aksu, "Demokrasi şehitlerimiz için düzenleyeceğimiz bu etkinlikle milli birlik ve beraberliğimize bir kez daha vesile olmayı umuyorum" sözlerini kullandı.

Mevlit okutulacak camiler arasında Adana Ulu Cami, Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii, Antalya Murat Paşa Camii, Bursa Ulu Cami , Diyarbakır Ulu Cami, Erzincan Cami-i Kebir, İstanbul Ayasofya-i Kebir Camii, Sultanahmet Camii, Fatih Camii, Eyüp Sultan Camii, Taksim Camii ve Valide-i Cedit Camii, İzmir Hisar Camii ve Kayseri Cami Kebir yer alıyor.

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