Cevdet Yılmaz: Trump'a yönelik suikast girişimini kınıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, eski ABD Başkanı ve Başkan adayı Donald Trump'ın seçim mitingi sırasında uğradığı saldırıyı kınadı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti;

ABD’nin 45’inci Başkanı ve Başkan Adayı Sayın Donald Trump’a yönelik suikast girişimini kınıyor, kendisine, sevenlerine ve ABD halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Müessif saldırının biran önce aydınlatılmasını temenni ediyoruz. Türkiye olarak her zaman olduğu gibi demokrasi ve hukuk dışı eylemlerin karşısında, ABD halkının yanındayız.