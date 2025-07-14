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TRT Haber 14.07.2025 06:06

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni" bugün yola çıkacak

Ankara, İstanbul, Eskişehir, Konya, Karaman hatları üzerinde 2 ay boyunca sefer yapacak olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, ilk seferi için bugün Ankara'dan yola çıkacak.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni" bugün yola çıkacak
[Fotograf: AA]

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, bugün saat 10.55'te Ankara'dan hareket edecek.

"Zaferin Adı Türkiye" temasıyla hazırlanan Yüksek Hızlı Tren, 30 Eylül'e kadar sefer yapacak.

409 yolcu kapasitesine sahip 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, raylarda olacağı süreçte yaklaşık 90 bin kilometre yol kat edecek. Trenin seferlerde toplam 100 binden fazla yolcu taşıması planlanıyor.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni" bugün yola çıkacak

8 ilde istasyonları selamlayacak tren, Ankara, Eskişehir, Konya, Karaman, Bilecik, Sakarya, İzmit ve İstanbul illerinde vatandaşla buluşacak. 

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni" bugün yola çıkacak

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